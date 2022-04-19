الأولى
رئيسة جامعة سطات تتحدى الوزير
تحدت رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وقررت الاستمرار في عملها غير مكترثة بقرار إعفائها، الذي صدمها وجعلها تستغرب منه، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. وأفادت المصادر أن رئيسة الجامعة استغربت استدعاءها من قبل الوزير بمكتبه بمقر الوزارة بالرباط، السبت الماضي، بحضورأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا