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مواقع متورطة في الاتجار بالمعطيات الشخصية

منذ 28 ثانية
تستدرج المترددين عليها لملء استمارات تتضمن معلومات تخصهم وتعيد بيعها بالملايير تمكنت مواقع تجارية إلكترونية من تحقيق أرباح هامة من الاتجار بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، التي تجمعها من المترددين عليها. وأوضحت مصادر أن التحريات التي باشرتها السلطات المعنية، إثر شكايات متضررين، أبانت أن إنشاء مواقع للتجارة الإلكترونية، من قبل الجهاتأكمل القراءة »


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منذ 28 ثانية
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