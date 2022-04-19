بالصور.. التامك يتفقد ورش بناء السجن الجديد بتامسنا

قام محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح اليوم (الثلاثاء)، بزيارة تفقدية إلى ورش بناء المركب السجني الجديد بتامسنا.

واطلع المندوب العام، الذي كان مرفوقا بعدد من المسؤولين المركزيين، على تقدم أشغال البناء، والذي بلغت نسبته 65%، حيث من المنتظر أن يساهم افتتاح هذه المؤسسة الجديدة في التخفيف من الاكتظاظ الذي يشهده السجنان المحليان العرجات 1 و2.

يشار إلى أن بناء هذه المؤسسة السجنية يدخل في إطار استراتيجية المندوبية العامة القائمة على تجديد وتوسيع حظيرة السجون بالمملكة، مع أنسنة ظروف الاعتقال وتوفير كافة المرافق الخاصة بتهييء النزلاء لإعادة الإدماج بعد الإفراج عنهم.