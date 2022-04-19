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أخنوش: لم نقترض رغم الأزمات
قال إن الحكومة صرفت 3200 مليار درهم من المقاصة لدعم القدرة الشرائية قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة لم تلجأ إلى الاقتراض الخارجي، رغم تقلب أسعار المواد الأساسية في الأسواق الدولية، وارتفاعها بشكل مهول، مخافة إثقال كاهل الميزانية، ورهن مستقبل الأجيال المقبلة، في إشارة إلى حكومة الإسلاميين التي أكثرتأكمل القراءة »
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