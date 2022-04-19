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بانوراما

الجيش الجزائري إرهابي

منذ 22 ثانية
الحرب القذرة… مأساة جزائرية 2 نحن من أجبرنا الجنرالات على القيام بحربهم القذرة  قال فرديناندور أمبوزيماتو، رئيس الشرف المساعد لمحكمة النقض العليا في إيطاليا، والقاضي الذي اشتهر بالتحقيقات عن المافيا والفساد، في تقديم الكتاب، إن الحرب القذرة شهادة مثيرة على المأساة الجزائرية لواحد من أبطالها، حبيب سويدية، ضابط سابق فيأكمل القراءة »


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