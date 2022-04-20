الرياضة
لوزا: اللعب للمنتخب أفضل قرار
قال عمران لوزا، الدولي المغربي المحترف بواتفورد الإنجليزي، إن اختيار القميص الوطني للدفاع عن ألوانه، يعد أفضل قرار اتخذه في مسيرته الكروية. وأضاف لوزا في تصريحات صحافية، أن المنتخب الوطني حقق الأهم بتأهله إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخ الكرة الوطنية، في انتظار تقديم عروض جيدة فيأكمل القراءة »
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