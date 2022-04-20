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الرياضة

خريبكة يسترجع كابيلو والمعتني

منذ دقيقة واحدة
تنفس أولمبيك خريبكة الصعداء، بعودة البوتسواني كابيلو سيكانينغ ونجيب المعتني، إلى حصص التدريب، التي يقودها عبد الصمد وراد، استعدادا للديربي المرتقب أمام سريع وادي زم، في 24 أبريل الجاري. وانضم كابيلو والمعتني إلى التداريب الجماعية، التي تجرى يوميا بعد الإفطار، بملعب عادل بخريبكة، ويكثفان من تحضيراتهما، من أجل استرجاع لياقتهماأكمل القراءة »


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