الوداد يفوز على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري

انتزع فريق الوداد الرياضي فوزا ثمينا من مضيفه شباب بلوزداد الجزائري في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على أرضية ملعب 5 جويليه في الجزائر العاصمة ،برسم ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .

و يدين فريق الوداد الرياضي بهذا الفوز لمهاجمه الكونغولي غي مبينزا الذي وقع هدف التفوق في الدقيقة 46 من الجولة الثانية .

و عانى فريق الوداد الرياضي ،منذ الدقيقة السابعة،من نقص عددي بعد ان اشهر الحكم الورقة الحمراء في وجه متوسط الميدان جلال الداودي .

ومن المنتظر ان تجرى مباراة الإياب في 22 او 23 ابريل الجاري بالدار البيضاء .