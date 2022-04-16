الرجاء ينهزم امام مضيفه الأهلي المصري

انهزم فريق الرجاء الرياضي امام مضيفه الأهلي المصري بهدفين لواحد في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على أرضية ملعب السلام في القاهرة برسم ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم .

سجل هدفي الفريق المصري كل من عمرو السلية في الدقيقة 11عن طريق ضربة جزاء ،و حسين الشحات في الدقيقة 23 من عمر الجولة الأولى ، فيما قلص فريق الرجاء الرياضي الفارق بواسطة اللاعب محمد زريدة في 45+1 .

وفي الجولة الثانية اضاع فريق الأهلي ضربة جزاء نفذها اللاعب عمر السلية في الدقيقة 59 ،وتصدى لها الحارس انس الزنيتي ببراعة ،في وقت كان الحكم قد اشهر قبل ذلك الورقة الحمراء في وجه اللاعب مروان الهدهودي بعد ان تعمد لمس الكرة بيده وهي في اتجاهها الشباك .

ومن المنتظر ان تجرى مباراة الاياب في 22 او 23 ابريل الجاري في الدار البيضاء .