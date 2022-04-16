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خاص

تقارير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭… ‬حق‭ ‬أريد‭ ‬به‭ ‬باطل

منذ ساعتين
تقيم‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمغرب‭ ‬بمنظار‭ ‬الثمانينات‭ ‬وتخلط‭ ‬بين‭ ‬خرق‭ ‬الدستور‭ ‬والثوابت‭ ‬وحرية‭ ‬التعبير‭ ‬والعمالة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج رشيد لزرق عادل تشيكيطو اتضح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ملخص‭ ‬تقرير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭  ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬بالمغرب‭ ‬ل2021،‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬صاغه‭ ‬لم‭ ‬يزر‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭ ‬عقد‭ ‬الثمانينات،‭ ‬ولم‭ ‬يواكب‭ ‬التحولات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الواقع‭ ‬أو‭أكمل القراءة »


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