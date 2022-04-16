خاص
تقارير الخارجية الأمريكية… حق أريد به باطل
تقيم حقوق الإنسان بالمغرب بمنظار الثمانينات وتخلط بين خرق الدستور والثوابت وحرية التعبير والعمالة إلى الخارج رشيد لزرق عادل تشيكيطو اتضح من خلال ملخص تقرير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان بالمغرب ل2021، أن من صاغه لم يزر المغرب منذ عقد الثمانينات، ولم يواكب التحولات التي وقعت إن على مستوى الواقع أوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا