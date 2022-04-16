الرياضة
5 غيابات بالسوالم أمام الدفاع
يعاني شباب السوالم غياب خمسة لاعبين أساسيين، خلال المواجهة التي تجمعه اليوم (السبت)، بالملعب البلدي ببرشيد، أمام الدفاع الحسني الجديدي، لحساب الدورة 21 من بطولة القسم الأول. ويغيب محمد قنديل، لجمعه أربعة إنذارات، وزكرياء كريران وعمر بوطيب وزهير الهاشمي وأيوب جولال، بسبب الإصابة. وتشهد المواجهة عودة مصطفى الصهد، الهداف بخمسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا