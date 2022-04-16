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الرياضة

برشيد مكتمل الصفوف بالمحمدية

منذ ساعتين
يسترجع يوسفية برشيد، أربعة عناصر أساسية، خلال المباراة التي تجمعه غدا (الأحد)، بشباب المحمدية، بملعب البشير، لحساب الدورة 21 من بطولة القسم الأول. ويعود إبراهيم نجم الدين إلى دفاع يوسفية برشيد، بعد غيابه أمام شباب السوالم، في ثمن نهائي كأس العرش، إذ كان موقوفا لمباراة واحدة، بعد طرده أمام الكوكبأكمل القراءة »


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