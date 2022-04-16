الرياضة
الوداد وبركان غاضبان على “دوزيم”
احتجا على تعامل تفضيلي لسليم الشيخ مع الرجاء أبدت جماهير الوداد ونهضة بركان، غضبها على سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، لتخصيصه طاقما تقنيا من القناة، لمرافقة الرجاء، في رحلته إلى القاهرة، لإعداد “ربورتاج»، خاص حول الفريق في مشاركته القارية. وتساءلت الجماهير الغاضبة عن سر تفضيل قناة عمومية، لفريق دون غيره،أكمل القراءة »
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