الرياضة
حملة لبقاء مودريتش
أطلقت جماهير ريال مدريد، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل دعم بقاء الدولي الكرواتي لوكا مودريتش بالفريق، لمواسم إضافية. ورغم وصوله لسن 36 عاما، واقتراب عقده من النهاية، في يونيو المقبل، أصرت جماهير الريال على تجديد عقد اللاعب، بعد تألقه في عصبة أبطال أوربا، ومساهمته في وصول النادي الملكيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا