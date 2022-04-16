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الرياضة

حملة لبقاء مودريتش

منذ 11 دقيقة
أطلقت جماهير ريال مدريد، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل دعم بقاء الدولي الكرواتي لوكا مودريتش بالفريق، لمواسم إضافية. ورغم وصوله لسن 36 عاما، واقتراب عقده من النهاية، في يونيو المقبل، أصرت جماهير الريال على تجديد عقد اللاعب، بعد تألقه في عصبة أبطال أوربا، ومساهمته في وصول النادي الملكيأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة
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