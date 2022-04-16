الرياضة
فرناندينيو يغادر “السيتي”
أعلن البرازيلي فرناندينيو، نجم مانشستر سيتي، رحيله عن النادي نهاية الموسم الرياضي الجاري، إذ لم يعد لاعبا أساسيا. وأوضح لاعب خط الوسط، الذي فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع “السيتي”، منذ انضمامه إليه في 2013، قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، أنه اتخذ القرار بعد تفكير طويل، إذ لم يعدأكمل القراءة »
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