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الرياضة

فرناندينيو يغادر “السيتي”

منذ 18 ثانية
BRIGHTON, ENGLAND - MAY 12: Fernandinho of Manchester City poses with the Premier League Trophy after winning the title during the Premier League match between Brighton & Hove Albion and Manchester City at American Express Community Stadium on May 12, 2019 in Brighton, United Kingdom. (Photo by Michael Regan/Getty Images)
أعلن البرازيلي فرناندينيو، نجم مانشستر سيتي، رحيله عن النادي نهاية الموسم الرياضي الجاري، إذ لم يعد لاعبا أساسيا. وأوضح لاعب خط الوسط، الذي فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع “السيتي”، منذ انضمامه إليه في 2013، قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، أنه اتخذ القرار بعد تفكير طويل، إذ لم يعدأكمل القراءة »


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