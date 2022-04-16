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بوشتى… العصامي
إمام شاب بمسجد الصحابة اجتاز بنجاح مباراة الأئمة بعد تجربة ثلاث سنوات بالإمارات يحظى الشاب عبدالله بوشتى، إمام مسجد الصحابة بالحي الحسني بالبيضاء، بإقبال كبير، خلال صلاة التراويح، بفضل مساره المتميز، وتلاوته المتميزة للقرآن، وهو الشاب العصامي، الذي توقف مساره الدراسي مبكرا، ليلج دور المساجد من أجل حفظ القرآن. اختارأكمل القراءة »
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