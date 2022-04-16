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الرياضة

اجتماع الحسم بين لقجع ووحيد

منذ ساعتين
اتصالات مع المغضوب عليهم تحسم مصير الناخب الوطني يعقد فوزي لقجع، رئيس جامعة كرة القدم، الأسبوع المقبل، اجتماعا حاسما مع الناخب الوطني، وحيد خاليلوزيتش، مباشرة بعد عودته من فرنسا، حيث قضى عطلة قصيرة. وذكر مصدر مطلع أن الاجتماع المرتقب سبقته اتصالات مع اللاعبين المغضوب عليهم، في مقدمتهم حكيم زياش، لاعبأكمل القراءة »


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