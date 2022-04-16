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الرياضة

صدمة جديدة لنادال

منذ 17 ثانية
عرض النجم الإسباني رافاييل نادال، لصدمة جديدة، بغيابه عن بطولة برشلونة المفتوحة للتنس، بسبب عدم تعافيه في الوقت المناسب من إصابة في الضلوع. وتنطلق البطولة في 17 أبريل الجاري، وعول عليها نادال من أجل العودة في الترتيب العالمي، لكن الإصابة حرمته من ذلك. وسبق لنادال الفوز بالبطولة في 12 مناسبةأكمل القراءة »


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منذ 17 ثانية
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