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القزابري… واسطة العقد

منذ ساعتين
تربع على إمامتها بمسجد الحسن الثاني لـ 17 سنة ومصلون يفدون قبل الفطور لم تخفت جاذبية صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني، أكبر مسجد بالمملكة، بل ازداد الإقبال وظلت سمة الحضور قبيل صلاة المغرب، وتناول وجبة الفطور في الفضاءات المطلة على المحيط الأطلسي، ميزات أخرى تضيف روحانية على الشهر الفضيل، وتمزجأكمل القراءة »


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