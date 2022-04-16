ملف الصباح
إراوي… محبوب المصلين
شهرته جعلت مسجد رياض الألفة يعرف باسمه ووفود تقبل عليه من عدة أحياء «أن ينسب الناس مسجدا باسم إمام عوض اسمه الذي وضع له، فتلك من النعم وبشارة الخير التي تؤكد مكانة المقرئ المعظمة في قلوب المصلين”…فمن يا ترى صاحب هذه الخاصية المغلفة بالكرامة والفضل؟ يكفي القيام بجولة بعدد منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا