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الرياضة

رسالة ريـاضـيـة: بطولة

منذ ساعتين
عبد الإله المتقي
سنت جامعة كرة القدم، في السنوات الأخيرة، مجموعة من الضوابط التنظيمية في البطولة الاحترافية، لكن مع مرور الوقت بدأت كل تلك المكتسبات تتبخر، لنتأمل: أولا، تحققت عدة مكتسبات في تنظيم المباريات، خصوصا في ظل تشجيع البيع الإلكتروني للتذاكر، وفرض دفتر تحملات خاص بهذا الإطار، وإلزامية اعتماد خلية إعلامية لكل ناد،أكمل القراءة »


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