الرياضة
رسالة ريـاضـيـة: بطولة
سنت جامعة كرة القدم، في السنوات الأخيرة، مجموعة من الضوابط التنظيمية في البطولة الاحترافية، لكن مع مرور الوقت بدأت كل تلك المكتسبات تتبخر، لنتأمل: أولا، تحققت عدة مكتسبات في تنظيم المباريات، خصوصا في ظل تشجيع البيع الإلكتروني للتذاكر، وفرض دفتر تحملات خاص بهذا الإطار، وإلزامية اعتماد خلية إعلامية لكل ناد،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا