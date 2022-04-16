وطنية
نظام “الكابرانات” يتبنى الدعاية المضللة
لم يستفق نظام “الكابرانات” بالجزائر من صفعة تبني إسبانيا مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، والتي ستليها دول أخرى، فقرر خوض معركة الأرض المحروقة، باستخدام الدعاية الإعلامية المضللة. وتخوف نظام “الكابرانات” الجزائري من تبني مجلس الأمن قرار تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، فشن حملة، سخر لها صحافته، لممارسة الضغطأكمل القراءة »
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