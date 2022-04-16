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وطنية

نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬ يتبنى‭ ‬الدعاية‭ ‬المضللة

منذ ساعتين
لم‭ ‬يستفق‭ ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬بالجزائر‭ ‬من‭ ‬صفعة‭ ‬تبني‭ ‬إسبانيا‭ ‬مقترح‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬والتي‭ ‬ستليها‭ ‬دول‭ ‬أخرى،‭ ‬فقرر‭ ‬خوض‭ ‬معركة‭ ‬الأرض‭ ‬المحروقة،‭ ‬باستخدام‭ ‬الدعاية‭ ‬الإعلامية‭ ‬المضللة‭.‬ وتخوف‭ ‬نظام‭ “‬الكابرانات‭” ‬الجزائري‭ ‬من‭ ‬تبني‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬قرار‭ ‬تطبيق‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭ ‬المغربية،‭ ‬فشن‭ ‬حملة،‭ ‬سخر‭ ‬لها‭ ‬صحافته،‭ ‬لممارسة‭ ‬الضغط‭أكمل القراءة »


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