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اذاعة وتلفزيون

السعديدي والجدية

منذ ساعتين
عبرت الممثلة هند السعديدي عن استغرابها من الجدية المفرطة للشخصية، التي تتقمصها خلال أحداث مسلسل “بيا ولا بيك”. وقالت السعديدي في رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، “أحبائي من منكم يتابع مسلسل بيا ولا بيك؟ وما رأيكم فيه؟ وما رأيكم في شخصية أم، أنا صراحة تشعرني بالخوف فهيأكمل القراءة »


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