وطنية
الدعم يستنزف 1000 مليار
كلفة تثبيت أسعار غاز «البوتان» والدقيق الوطني والسكر ارتفعت بـ 164 في المائة تجاوزت كلفة دعم وتثبيت أسعار قنينات غاز البوتان والقمح اللين الموجه لإنتاج الدقيق الوطني والسكر مبلغ 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم) عند متم مارس الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 164 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنةأكمل القراءة »
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