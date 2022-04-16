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وطنية

الدعم‭ ‬يستنزف‭ ‬1000‭ ‬مليار

منذ ساعتين
النقل‭ ‬الدولي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭  (‬أرشيف‭)‬
كلفة‭ ‬تثبيت‭ ‬أسعار‭ ‬غاز‭ ‬‮«‬البوتان‮»‬‭ ‬والدقيق‭ ‬الوطني‭ ‬والسكر‭ ‬ارتفعت‭ ‬بـ‭ ‬164‭ ‬في‭ ‬المائة تجاوزت‭ ‬كلفة‭ ‬دعم‭ ‬وتثبيت‭ ‬أسعار‭ ‬قنينات‭ ‬غاز‭ ‬البوتان‭ ‬والقمح‭ ‬اللين‭ ‬الموجه‭ ‬لإنتاج‭ ‬الدقيق‭ ‬الوطني‭ ‬والسكر‭ ‬مبلغ‭ ‬10‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭ (‬1000‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭) ‬عند‭ ‬متم‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬مسجلة‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬164‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬السنة‭أكمل القراءة »


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