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الإدريسي… متقن القراءات السبع
يعرف مسجد السلام الموجود قرب الملحقة التابعة للمجلس البلدي بالجديدة، إقبالا كبيرا للمصلين، خلال صلاة التراويح، إذ يشرع المصلون، مباشرة بعد تناول وجبة الفطور، في التوافد عليه بغية الفوز بمكان بالصفوف الأولى وراء الإمام الشاب يوسف الإدريسي. ورغم أن الشيخ الإمام حديث العهد بالمسجد ذاته، فإن صوته وصيته جلبا المصلينأكمل القراءة »
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