fbpx
ملف الصباح

الإدريسي‭… ‬متقن‭ ‬القراءات‭ ‬السبع‭ ‬

منذ ساعتين
يوسف‭ ‬الإدريسي
يعرف‭ ‬مسجد‭ ‬السلام‭ ‬الموجود‭ ‬قرب‭ ‬الملحقة‭ ‬التابعة‭ ‬للمجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بالجديدة،‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬للمصلين،‭ ‬خلال‭ ‬صلاة‭ ‬التراويح،‭ ‬إذ‭ ‬يشرع‭ ‬المصلون،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬الفطور،‭ ‬في‭ ‬التوافد‭ ‬عليه‭ ‬بغية‭ ‬الفوز‭ ‬بمكان‭ ‬بالصفوف‭ ‬الأولى‭ ‬وراء‭ ‬الإمام‭ ‬الشاب‭ ‬يوسف‭ ‬الإدريسي‭.‬ ورغم‭ ‬أن‭ ‬الشيخ‭ ‬الإمام‭ ‬حديث‭ ‬العهد‭ ‬بالمسجد‭ ‬ذاته،‭ ‬فإن‭ ‬صوته‭ ‬وصيته‭ ‬جلبا‭ ‬المصلين‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ ساعتين
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة