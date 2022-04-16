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وطنية

خلاف وزاري حول دعم “البوطا”

منذ ساعتين
طفا على السطح خلاف وزاري، حول كيفية التعامل مع صندوق المقاصة الذي التهم ميزانية ضخمة لدعم السكر، والدقيق، وغاز البوتان «البوطا»، خاصة بعد الارتفاع المهول لأسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، ما أثر على أسعار الأسواق الوطنية. وبينما قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في تعقيبها على مداخلاتأكمل القراءة »


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