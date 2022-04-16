وطنية
قياد ومنتخبون في ورطة الغازوال
“وزيعات” حول “بونات” محروقات مقتطعة من ميزانية الجماعات هربا من الغلاء تمكن منتخبون من الحصول على تعويض كامل لثمن المحروقات التي يستهلكونها في تنقلاتهم الخاصة، وذلك بالاستعمال المكثف لسيارات الدولة أو الحصول على «بونات» محروقات يتم صرفها من الميزانية. وكشفت مصادر «الصباح» أن اتساع دائرة الرؤساء والنواب والمستشارين الذين يمولونأكمل القراءة »
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