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الرياضة

ميسي يعود لسوق الإشهار

منذ 21 ثانية
عاد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لسوق الإشهار بقوة، إذ كان من اللاعبين الذين قدموا كرة المونديال القطري “الرحلة”. وأوضحت الصحف الفرنسية أن ميسي ارتبك بشكل واضح خلال الفترة السابقة، وعانى بسبب تأقلمه الصعب في باريس، إذ رفض عقود استشهار جديدة أخيرا، قبل أن يعود للعمل بتقديم كرة القدمأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية
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