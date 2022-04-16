الرياضة
ميسي يعود لسوق الإشهار
عاد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لسوق الإشهار بقوة، إذ كان من اللاعبين الذين قدموا كرة المونديال القطري “الرحلة”. وأوضحت الصحف الفرنسية أن ميسي ارتبك بشكل واضح خلال الفترة السابقة، وعانى بسبب تأقلمه الصعب في باريس، إذ رفض عقود استشهار جديدة أخيرا، قبل أن يعود للعمل بتقديم كرة القدمأكمل القراءة »
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