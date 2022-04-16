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الصباح الفني

قالوا

منذ ساعتين
الشوبي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬الشوبي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬النجاح‭ ‬السريع‭ ‬يجفف‭ ‬منابع‭ ‬الإبداع‭ ‬لأنه‭ ‬ينضب‭ ‬الخيال‭”.‬ الهوني كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬جميلة‭ ‬الهوني‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬خسارة‭ ‬الوزن‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬مثال‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬الخسارات‭ ‬ربح‭”.‬ بودراجة كتبت‭ ‬الإعلامية‭ ‬والممثلة‭ ‬كوثر‭ ‬بودراجة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭أكمل القراءة »


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