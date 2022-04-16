الصباح الفني
قالوا
الشوبي كتب الممثل محمد الشوبي تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “النجاح السريع يجفف منابع الإبداع لأنه ينضب الخيال”. الهوني كتبت الممثلة جميلة الهوني على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “خسارة الوزن هي أكبر مثال على أن بعض الخسارات ربح”. بودراجة كتبت الإعلامية والممثلة كوثر بودراجة تدوينة على “إنستغرام”، جاءأكمل القراءة »
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