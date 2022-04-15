وطنية
330 ألف تلميذ يغادرون الأقسام سنويا
أعاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنتاج طريقة اشتغال أسلافه من وزراء التعليم، واهتم كثيرا بترديد الإحصائيات القديمة في كل اجتماع عقده خاصة بالبرلمان. وعوض أن يقترح الوزير الجديد حلولا جذرية لظاهرة الهدر المدرسي، بعيدا عن فكرة تعميم التمدرس، خاصة الأولي منه، لكي يستأنس الأطفال بعالم القسم،أكمل القراءة »
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