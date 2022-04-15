fbpx
وطنية

330 ألف تلميذ يغادرون الأقسام سنويا

منذ 4 ساعات
أعاد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنتاج طريقة اشتغال أسلافه من وزراء التعليم، واهتم كثيرا بترديد الإحصائيات القديمة في كل اجتماع عقده خاصة بالبرلمان. وعوض أن يقترح الوزير الجديد حلولا جذرية لظاهرة الهدر المدرسي، بعيدا عن فكرة تعميم التمدرس، خاصة الأولي منه، لكي يستأنس الأطفال بعالم القسم،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة