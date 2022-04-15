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خاص

القايد‭: ‬المدينة‭ ‬لا‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬العمومي‭ ‬

منذ 4 ساعات
هشام القايد (خاص)
رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬العمالة‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬تنمية‭ ‬رافعات‭ ‬الفلاحة‭ ‬والسياحة‭ ‬والصناعة‭ ‬ أكد‭ ‬هشام‭ ‬القايد،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬العمالة‭ ‬أن‭ ‬مكناس‭ ‬لا‭ ‬تستفيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمار‭ ‬العمومي،‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬ولا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬طنجة‭ ‬أو‭ ‬البيضاء‭ ‬أو‭ ‬مراكش‭ ‬أو‭ ‬فاس‭. ‬ ودعا‭ ‬القايد،‭ ‬في‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭” ‬إلى‭ ‬تعزيز‭أكمل القراءة »


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