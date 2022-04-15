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القايد: المدينة لا تستفيد من الاستثمار العمومي
رئيس مجلس العمالة دعا إلى تنمية رافعات الفلاحة والسياحة والصناعة أكد هشام القايد، رئيس مجلس العمالة أن مكناس لا تستفيد من الاستثمار العمومي، معتبرا أنها تعتبر من المدن الكبرى، ولا تقل أهمية عن طنجة أو البيضاء أو مراكش أو فاس. ودعا القايد، في حوار مع “الصباح” إلى تعزيزأكمل القراءة »
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