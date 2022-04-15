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ضيعات زنيبر… نموذج ناجح للتجميع
توفر آلاف مناصب الشغل وتصدر منتوجات عالية الجودة إلى أسواق الخارج تمثل ضيعات زنيبر نموذجا لنجاح للتجميع في المجال الفلاحي، إذ بلغ صيتها بعدا عالميا، من خلال تصدير المنتوجات المختلفة التي تنتجها الضيعات بضواحي مكناس. كما توفر أزيد من 7500 منصب شغل للعمال الزراعيين والتقنيين، من نساء ورجال أبناء المنطقة،أكمل القراءة »
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