اذاعة وتلفزيون
هل سقط الفذ في فخ التكرار؟
أثار الجدل بـ “التي را التي” والتركيز على “كبور وفتيحة” فتح النقاش قسم الفنان الكوميدي حسن الفذ، بعض المشاهدين المغاربة حوله، بعدما كان الاجماع طيلة السنوات الماضية، على جودة ما كان يقدمه خلال رمضان،مباشرة بعد عرض أولى حلقات سلسلته الجديدة “التي را التي”، على القناة الثانية “دوزيم”. رغم أن السلسلةأكمل القراءة »
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