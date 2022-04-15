اذاعة وتلفزيون
أحرار ومرضى السرطان
عبرت الممثلة لطيفة أحرار عن تأثرها الكبير بشخصية “مارية”، التي تقمصتها في الشريط التلفزيوني “صراع الحياة”، الذي بثته الأسبوع الجاري قناة “تمازيغت”. وقالت لطيفة أحرار عن دورها في رسالة وجهتها إلى متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” جاء فيها “ثلاث وجوه لشخصية مارية، هذا الدور مسني كثيرا لأنني جسدته وأنا أفكرأكمل القراءة »
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