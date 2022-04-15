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خاص

الفلاحة‭… ‬رافعة‭ ‬التنمية

منذ 4 ساعات
وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬ومدير‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬الإقليم‭ (‬خاص‭)‬
مشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬وبرنامج‭ ‬للمقاولين‭ ‬الشباب‭ ‬ودار‭ ‬المستثمر‭ ‬القروي‭ ‬ حرصت‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬الفلاحين،‭ ‬وتتبع‭ ‬وضعية‭ ‬الموسم‭ ‬الفلاحي‭ ‬وبرنامج‭ ‬الزرع‭ ‬المباشر‭. ‬ وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أشرف‭ ‬محمد‭ ‬صديقي،‭ ‬وزير‭ ‬الفلاحة‭ ‬والصيد‭ ‬البحري‭ ‬والتنمية‭ ‬القروية‭ ‬والمياه‭ ‬والغابات،‭ ‬مرفوقا‭ ‬برئيس‭ ‬الإدارة‭ ‬الجماعية‭ ‬لمجموعة‭ ‬القرض‭ ‬الفلاحي‭ ‬للمغرب،‭ ‬طارق‭ ‬السجلماسي،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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