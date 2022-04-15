خاص
الفلاحة… رافعة التنمية
مشاريع جديدة وبرنامج للمقاولين الشباب ودار المستثمر القروي حرصت وزارة الفلاحة على مواكبة الفلاحين، وتتبع وضعية الموسم الفلاحي وبرنامج الزرع المباشر. وفي هذا الصدد، أشرف محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مرفوقا برئيس الإدارة الجماعية لمجموعة القرض الفلاحي للمغرب، طارق السجلماسي، خلال زيارة إلىأكمل القراءة »
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