fbpx
مجتمع

تمويل‭ ‬أوربي‭ ‬لمشروع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصيد‭ ‬

منذ 4 ساعات
قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬تمويل‭ ‬مشروع‭ ‬توأمة‭ ‬مؤسساتية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الدعم‭ ‬التقني،‭ ‬لتعزيز‭ ‬قدرات‭ ‬المغرب‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تربية‭ ‬الأحياء‭ ‬البحرية‭. ‬ وحسب‭ ‬بلاغ‭ ‬لمندوبية‭ ‬الاتحاد‭ ‬بالرباط،‭ ‬فإن‭ ‬التوأمة‭ ‬التي‭ ‬ستستمر‭ ‬لمدة‭ ‬8‭ ‬أشهر،‭ ‬خصص‭ ‬لها‭  ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬يورو،‭ ‬وسيتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الفلاحة‭ ‬والأغذية‭ ‬ووزارة‭ ‬البحر‭ ‬الفرنسية،‭ ‬بدعم‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 ساعات
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة