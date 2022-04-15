مجتمع
تمويل أوربي لمشروع في قطاع الصيد
قرر الاتحاد الأوربي تمويل مشروع توأمة مؤسساتية في مجال الدعم التقني، لتعزيز قدرات المغرب في مجال تربية الأحياء البحرية. وحسب بلاغ لمندوبية الاتحاد بالرباط، فإن التوأمة التي ستستمر لمدة 8 أشهر، خصص لها الاتحاد الأوربي 250 ألف يورو، وسيتم تنفيذها بالشراكة مع وزارة الفلاحة والأغذية ووزارة البحر الفرنسية، بدعمأكمل القراءة »
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