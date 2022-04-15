الرياضة
سلة الأمل الحسيمي إلى “بلاي أوف”
تأهل الأمل الرياضي الحسيمي لكرة السلة أحد أندية القسم الوطني الثاني، إلى مباريات السد للصعود إلى القسم الوطني الأول، بعد أن سيطر على مجموعة الشرق، خلال بطولة القسم الوطني الثاني للموسم الرياضي الجاري. وفاز الفريق في ثماني مباريات فيما انهزم في اثنتين، وتنتظره مباريات قوية أمام متزعمي باقي المجموعات فيأكمل القراءة »
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