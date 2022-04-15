وطنية
30 مليارا لدعم مهنيي النقل
أعلن محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، عن حصيلة دعم محروقات مهنيي النقل، والذي استهدف نحو 180 ألف عربة، وقال إنه بعد مرور نحو أسبوعين على انطلاق العملية، تم تسجيل أكثر من 78 ألف طلب لتلقي الدعم، أي بنسبة 67 بالمائة من إجمالي المركبات المستهدفة. ويتعلق الأمر، حسب المسؤول الحكومي،بأكمل القراءة »
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