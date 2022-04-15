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وطنية

30‭ ‬مليارا‭ ‬لدعم‭ ‬مهنيي‭ ‬النقل

منذ 4 ساعات
أعلن‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الجليل،‭ ‬وزير‭ ‬النقل‭ ‬واللوجيستيك،‭ ‬عن‭ ‬حصيلة‭ ‬دعم‭ ‬محروقات‭ ‬مهنيي‭ ‬النقل،‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬نحو‭ ‬180‭ ‬ألف‭ ‬عربة،‭ ‬وقال‭ ‬إنه‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬العملية،‭ ‬تم‭ ‬تسجيل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬78‭ ‬ألف‭ ‬طلب‭ ‬لتلقي‭ ‬الدعم،‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬67‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬المركبات‭ ‬المستهدفة‭.‬ ويتعلق‭ ‬الأمر،‭ ‬حسب‭ ‬المسؤول‭ ‬الحكومي،ب‭أكمل القراءة »


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