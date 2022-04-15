الرياضة
5 فرق تغادر القسم الثاني هواة
تأكد نزول خمسة فرق إلى الأقسام الشرفية، على بعد أربع دورات من نهاية التباري في أشطر الجنوب، والشمال الغربي، والشمال الشرقي بالقسم الثاني هواة. ففي شطر الجنوب، تأكد نزول جمعية قصبة تملالت، الذي يوجد في المركز الأخير برصيد 12 فقط، بعدما فقد كل حظوظ التنافس على البقاء، بعدما تمكن صاحبأكمل القراءة »
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