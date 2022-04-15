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مجتمع

الفساد‭ ‬يقاوم‭ ‬إصلاح‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية

منذ 4 ساعات
نقابة‭ ‬الوكالات‭ ‬الحضرية‭ ‬احتجت‭ ‬على‭ ‬لوبيات‭ ‬الفساد‭  (‬أرشيف‭)‬
نقابة‭ ‬تتهم‭ ‬وزيرا‭ ‬سابقا‭ ‬بزرع‭ ‬‮«‬الحرس‭ ‬القديم‮»‬‭ ‬وبرلمانية‭ ‬تهدد‭ ‬مديرين‭ ‬ أكدت‭ ‬المنظمة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للوكالات‭ ‬الحضرية،‭ ‬أن‭ ‬إرادة‭ ‬الإصلاح،‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬عنها‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري،‭ ‬منذ‭ ‬توليها‭ ‬مسؤولية‭ ‬وزارة‭ ‬السكنى‭ ‬والتعمير،‭ ‬تواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬كبيرة،‭ ‬بسبب‭ ‬تنامي‭ ‬ظاهرة‭ ‬الفساد‭ ‬الإداري‭ ‬بالوكالات،‭ ‬وتدخل‭ “‬جهات‭ ‬سياسية‭ ‬واستغلال‭ ‬مناصبها‭ ‬للتأثير‭ ‬في‭ ‬قرارات‭ ‬مديري‭ ‬الوكالات‭أكمل القراءة »


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