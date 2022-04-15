مجتمع
الفساد يقاوم إصلاح الوكالات الحضرية
نقابة تتهم وزيرا سابقا بزرع «الحرس القديم» وبرلمانية تهدد مديرين أكدت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية، أن إرادة الإصلاح، التي أعلنت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، منذ توليها مسؤولية وزارة السكنى والتعمير، تواجه مقاومة كبيرة، بسبب تنامي ظاهرة الفساد الإداري بالوكالات، وتدخل “جهات سياسية واستغلال مناصبها للتأثير في قرارات مديري الوكالاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا