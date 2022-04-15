وطنية
ضجة حول “مؤثرين” في جلباب وزراء
إطلاق برنامج “فرصة” لمساعدة 10 آلاف شاب بقروض صفر فائدة أثارت مشاركة من يطلقون على أنفسهم صفة «مؤثرين» في مواقع التواصل الاجتماعي، في جلسة أطرها وزراء، لإطلاق برنامج «فرصة»، ضجة سياسية، بحكم أن هؤلاء غير منصوص عليهم دستوريا ضمن الطاقم الحكومي، وفي القانون التنظيمي المنظم لأشغال العمل الحكومي ولعمل الوزراء.أكمل القراءة »
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