مجتمع
احتقان بمستشفيي الغساني وابن البيطار بفاس
اعتصم ممرضو وممرضات المركب الجراحي المركزي بمستشفى الغساني بفاس، منذ الاثنين الماضي، احتجاجا على ما أسموه “التجاوزات والانزلاقات الخطيرة داخله بسبب التهور واللامسؤولية من قبل ممرضة رئيسة ورئيسة القسم اللتين قادتا المصلحة إلى المجهول” بتعبير بيان نقابي مشترك دعا إلى هذا الشكل الاحتجاجي. ويعتبر الاعتصام الثاني من نوعه في أسبوع،أكمل القراءة »
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