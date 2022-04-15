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مجتمع

احتقان‭ ‬بمستشفيي‭ ‬الغساني‭ ‬وابن‭ ‬البيطار‭ ‬بفاس

منذ 4 ساعات
اعتصم‭ ‬ممرضو‭ ‬وممرضات‭ ‬المركب‭ ‬الجراحي‭ ‬المركزي‭ ‬بمستشفى‭ ‬الغساني‭ ‬بفاس،‭ ‬منذ‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أسموه‭ “‬التجاوزات‭ ‬والانزلاقات‭ ‬الخطيرة‭ ‬داخله‭ ‬بسبب‭ ‬التهور‭ ‬واللامسؤولية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ممرضة‭ ‬رئيسة‭ ‬ورئيسة‭ ‬القسم‭ ‬اللتين‭ ‬قادتا‭ ‬المصلحة‭ ‬إلى‭ ‬المجهول‭” ‬بتعبير‭ ‬بيان‭ ‬نقابي‭ ‬مشترك‭ ‬دعا‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬الاحتجاجي‭.  ‬ويعتبر‭ ‬الاعتصام‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬في‭ ‬أسبوع،‭أكمل القراءة »


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