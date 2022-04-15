مجتمع
مطالب بالتحقيق في صفقة ببنسليمان
كشفت مصادر متطابقة بأن المصالح التقنية بعمالة إقليم بنسليمان، أجرت بحثا بخصوص مشروع تهيئة المرأب البلدي الجديد لبنسليمان، وخلصت الأبحاث الى أن المشروع تشوبه اختلالات، تقنية ومالية، إذ تعكف مصالح مختصة داخل العمالة على التدقيق في هذا الملف. وأفادت المصادر ذاتها أن سمير اليزيدي، عامل إقليم بنسليمان، أوفد لجنة تقنيةأكمل القراءة »
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