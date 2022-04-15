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مجتمع

مطالب‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬ببنسليمان‭ ‬

منذ 4 ساعات
كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬بأن‭ ‬المصالح‭ ‬التقنية‭ ‬بعمالة‭ ‬إقليم‭ ‬بنسليمان،‭ ‬أجرت‭ ‬بحثا‭ ‬بخصوص‭ ‬مشروع‭ ‬تهيئة‭ ‬المرأب‭ ‬البلدي‭ ‬الجديد‭ ‬لبنسليمان،‭ ‬وخلصت‭ ‬الأبحاث‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬تشوبه‭ ‬اختلالات،‭ ‬تقنية‭ ‬ومالية،‭ ‬إذ‭ ‬تعكف‭ ‬مصالح‭ ‬مختصة‭ ‬داخل‭ ‬العمالة‭ ‬على‭ ‬التدقيق‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭.‬ وأفادت‭ ‬المصادر‭ ‬ذاتها‭ ‬أن‭ ‬سمير‭ ‬اليزيدي،‭ ‬عامل‭ ‬إقليم‭ ‬بنسليمان،‭ ‬أوفد‭ ‬لجنة‭ ‬تقنية‭أكمل القراءة »


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