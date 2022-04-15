خاص
الطاهـري: وفـرة اليـد العاملـة معطـى إيجابـي
رئيس غرفة التجارة والصناعة أكد أن الصناعة تمثل 20 في المائة من مجموع الوحدات بالجهة أكد بدر الطاهري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس مكناس، أن المشروع الملكي المتعلق بتثمين وتأهيل المدينة العتيقة سيكون له المفعول الكبير على انتعاش وازدهار كل الأنشطة، وعلى رأسها السياحة، باعتبار مكناس تراثا عالمياأكمل القراءة »
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