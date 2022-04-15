بانوراما
وصفات كراميلا
طاكوس في الفرن المكونات : زيت بصل لحم مفروم توابل: ملح وفلفل أسود وبابريكا، وتوابل الكفتة، وكمون، وقزبرة، وثوم توابل الديك الرومي: ملح، فلفل أسود، كركم، زنجبيل، ثوم، بقدونس بطاطس مقلية جبن حسب الرغبة صلصات حسب الرغبة طريقة التحضير نضع في مقلاة القليل من الزيت، ونضيف البصل واللحم المفروم. نمزج جيدا،أكمل القراءة »
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