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حوادث

جثة ستيني تستنفر أمن مكناس

منذ 3 ساعات
باشرت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مكناس، أخيرا، تحقيقا في واقعة العثور على شخص ستيني، جثة  في ظروف غامضة، داخل منزله بالمدينة العتيقة بمكناس. وأورد مصدر “الصباح”، أن جيران الهالك لاحظوا اختفاءه عن الأنظار منذ أسبوع تقريبا، علما أنه يوجد لوحده بالمنزل، وما زاد من توجس الجيران انبعاث رائحة كريهةأكمل القراءة »


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منذ 3 ساعات
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