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المرفق العمومي… الحكامة الغائبة

منذ يوم واحد
عبداتي: ضعف المراقبة في المصالح وراء التراخي في العمل خلال رمضان يشكو المرتفقون في أغلب المصالح الإدارية خلال شهر رمضان، تراجع أداء الموظفين، وتباطؤا في العمل، ما يؤثر على المردودية، خاصة مع تقليص ساعات العمل. ويكاد الأمر يهم جميع المرافق العمومية، خاصة الإدارات التي لا تعرف آليات صارمة للمراقبة وضبطأكمل القراءة »


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