الرياضة
الجعدي غائب أمام المحمدية
إصابات اللاعبين المتكررة تقلق الطاقم التقني أثبتت الكشوفات التي خضع لها رضا الجعدي، لاعب الوداد الرياضي، أن الإصابة التي تعرض لها أمام الاتفاق المراكشي، لا تدعو إلى القلق، وأنه سيغيب فقط أمام شباب المحمدية، اليوم (السبت)، لحساب منافسات كأس العرش. ويعاني الوداد إصابات عديدة في صفوفه، ووجهت أصابع الاتهام للطاقمأكمل القراءة »
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