ملف الصباح
القطاع الخاص… انضباط وأداء
مراقبة صارمة في الدخول والخروج واحتساب الزمن بالدقائق بخلاف القطاع العمومي الذي يعرف استفحالا لهدر الزمن، وكذا ما تعرفه الموارد البشرية من إشكالات بنيوية تؤثر على المردود والنجاعة، فإن الأمر مختلف في القطاع الخاص، إذ لا يقبل الغياب غير المبرر، ولا الحضور غير المنتج، فكل عامل أو مستخدم يتوفر علىأكمل القراءة »
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