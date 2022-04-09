fbpx
ملف الصباح

القطاع الخاص… انضباط وأداء

منذ يوم واحد
مراقبة صارمة في الدخول والخروج واحتساب الزمن بالدقائق بخلاف القطاع العمومي الذي يعرف استفحالا لهدر الزمن، وكذا ما تعرفه الموارد البشرية من إشكالات بنيوية تؤثر على المردود والنجاعة، فإن الأمر مختلف في القطاع الخاص، إذ لا يقبل الغياب غير المبرر، ولا الحضور غير المنتج، فكل عامل أو مستخدم يتوفر علىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ يوم واحد


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة