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ملف الصباح

انعدام المحاسبة

منذ يوم واحد
< إن ما يلاحظ خلال رمضان في أغلب الإدارات العمومية ارتفاع مظاهر التراخي والغياب وعدم القيام بالعمل، وبالتالي فالموظف يوصف ب”الحاضر والغائب”، فرغم أنه موجود لكن لا يؤدي عمله كما ينتظر منه. وهذا الواقع يطرح إشكالية القطاعين الخاص والعام. فالموظف في الإدارة العمومية يعمل بمنطق أن المؤسسة تنتمي إلى قطاعأكمل القراءة »


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